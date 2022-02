Addio Renzo | il farmacista dal cuore d’oro Aveva ospitato gli sfollati del terremoto nel suo giardino

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022) È morto a causa del Covid ilBelli, simbolo della generosità con il grande gesto che nel 2012, dopo ildell’Emilia Romagna, lo fece balzare alle cronache locali e non. All’epoca Belli, residente Concordia sulla Secchia (Modena), uno dei comuni colpiti dal sisma,messo a disposizione deglila sua villa. Neldi casamontato tende e cucine da campo, una grande tensostruttura per permettere a chi nonpiù la casa di incontrarsi, mangiare, parlare e dormire. Era ilpulsante della zona, dove passavano centinaia di persone a trovare conforto. E lofatto in un momento molto difficile della sua vita, perché solo pochi giorni prima lui e la ...