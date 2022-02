Accordo tra il principe Andrea e Virginia Giuffre, la rivelazione del Telegraph: «Pagherà 12 milioni di sterline usando i soldi della Regina» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Virginia Giuffre oggi ha 38 anni. È una delle donne coinvolte nel caso Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense accusato di una lunga serie di abusi sessuali e di traffico internazionale di minorenni. Ora Giuffre ha raggiunto un Accordo riservato per non portare in tribunale uno dei membri di punta della Royal Family. Secondo il Telegraph, il principe Andrea Pagherà a Giuffre circa 12 milioni di sterline, attingendo dai soldi della Regina. Il New York Times ha pubblicato in anteprima la notizia secondo cui Giuffre e il principe Andrea avrebbero trovato un Accordo. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022)oggi ha 38 anni. È una delle donne coinvolte nel caso Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense accusato di una lunga serie di abusi sessuali e di traffico internazionale di minorenni. Oraha raggiunto unriservato per non portare in tribunale uno dei membri di puntaRoyal Family. Secondo il, ilcirca 12di, attingendo dai. Il New York Times ha pubblicato in anteprima la notizia secondo cuie ilavrebbero trovato un. ...

DadoneFabiana : Oggi ho firmato insieme alla Segretaria di Stato per la gioventù, educazione e lo sport della Repubblica Francese… - ansaeuropa : Il Giappone dirotterà alcuni carichi di gas naturale liquefatto verso l'Europa in segno di solidarietà davanti all'… - AntoVitiello : ?? Incontro molto positivo tra #Milan e agenzia #Botman, ribadita la volontà di puntare sul giocatore per l'estate (… - francyfilo23 : @caleee12 1) hai detto lo stesso su griezmann 2) è palesemente una iperbole per sottolineare la differenza tra i 2,… - apiemontese : 'Divario enorme tra politica e cittadini' dice @marcocappato. Ma su #eutanasialegale sono d'accordo 'anche gli elet… -