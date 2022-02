Accordi e traffici con Pfizer 15 febbraio | Meluzzi agghiacciante | Perché il sistema nazisanitario vi toglie lo stipendio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Oggi, martedì 15, entra in vigore l'obbligo di super-green pass sul posto di lavoro per tutti gli over-50. Insomma, se non si è vaccinati niente lavoro esospeso. Una giornata che ovviamente scatena la rabbia no-vax, che si raccolgono su Twitter dietro l'hashtag #GiornodellaVergogna. E tra chi si scatena, ovviamente, anche Alessandro, che su Twitter si produce in un video a tratti grottesco e a tratti inquietante. Video introdotto con queste parole, scritte: "Oggi 15un altro oscuro giorno della memoria per ricordare quando con un osceno pretestovenne tolta la sopravvivenza ad un milione di cittadini e lavoratori! Vergogna di fronte a Dio e alla Storia!". "Carissimi fratelli italiani. Oggi è una triste giornata per la nostra democrazia. Un ...