A Quiet Place 3: il sequel arriverà nelle sale nel 2025, dopo il debutto del film spinoff (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel 2025 arriverà nei cinema A Quiet Place 3, il terzo capitolo della storia a tinte sci-fi ideata da John Krasinski. A Quiet Place 3 arriverà nelle sale nel 2025, come confermato da John Krasinski che, per ora, non è ufficialmente coinvolto come sceneggiatore o regista. Il nuovo progetto, confermato durante la presentazione del futuro della Paramount agli investitori, debutterà dopo la distribuzione di uno spinoff. A Quiet Place Part III proseguirà la storia iniziata nel 2018 con John Krasinski alla regia e impegnato come sceneggiatore, successo che ha poi portato alla realizzazione del sequel. Lo spinoff sarà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelnei cinema A3, il terzo capitolo della storia a tinte sci-fi ideata da John Krasinski. Anel, come confermato da John Krasinski che, per ora, non è ufficialmente coinvolto come sceneggiatore o regista. Il nuovo progetto, confermato durante la presentazione del futuro della Paramount agli investitori, debutteràla distribuzione di uno. APart III proseguirà la storia iniziata nel 2018 con John Krasinski alla regia e impegnato come sceneggiatore, successo che ha poi portato alla realizzazione del. Losarà ...

