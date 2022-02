"A letto per nove mesi, ho toccato il fondo": Luca Salatino, il dramma della malattia. Choc dalla De Filippi (Di martedì 15 febbraio 2022) Tv, sorrisi, ma anche un passato doloroso. Luca Salatino di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, a Nuovo Tv racconta per la prima volta il suo passato doloroso. “Ho sofferto di depressione”, svela alla rivista diretta da Riccardo Signorini. “Ho toccato il fondo quando sono stato costretto a stare a letto per nove mesi”. Salatino è rimasto a letto per un'ernia del disco per ben nove mesi ed ha lottato contro la depressione. Poi un'altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto riacquistare fiducia in me stesso”, svela alla rivista di Riccardo Signoretti. La vita di Luca è scandita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Tv, sorrisi, ma anche un passato doloroso.di Uomini e donne di Maria Desu Canale 5, a Nuovo Tv racconta per la prima volta il suo passato doloroso. “Ho sofferto di depressione”, svela alla rivista diretta da Riccardo Signorini. “Hoilquando sono stato costretto a stare aper”.è rimasto aper un'ernia del disco per bened ha lottato contro la depressione. Poi un'altra esperienza negativa: il bullismo. “Tornavo a casa pieno di lividi, ma poi la boxe mi ha salvato e fatto riacquistare fiducia in me stesso”, svela alla rivista di Riccardo Signoretti. La vita diè scandita ...

