Zeudi di Palma nuova Miss Italia | una modella che ama il calcio | ecco chi è la reginetta 2021

(Di lunedì 14 febbraio 2022)di, 20 anni, campana, è, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo diNapoli, ...

Agenzia_Ansa : Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, citt… - Corriere : Zeudi Di Palma eletta Miss Italia: «Sono di Scampia: Gomorra dà un’idea distorta, qui tanti ragazzi vogliono emanci… - LuigiBrugnaro : Congratulazioni alla vincitrice Zeudi di Palma e a tutte le partecipanti a #MissItalia. Un’edizione completamente… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Zeudi di Palma è la nuova Miss Italia: la suspense per l’errore all’apertura della busta - Profilo3Marco : RT @Corriere: Zeudi Di Palma eletta Miss Italia: «Sono di Scampia: Gomorra dà un’idea distorta, qui tanti ragazzi vogliono emanciparsi» htt… -

Zeudi Di Palma, 20 anni, di Napoli, è stata eletta Miss Italia 2021. La proclamazione è avvenuta nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casinò di Venezia. Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli. Ha 20 anni ed è alta 1,72, capelli e occhi castani.