Zeudi di Palma nuova Miss Italia | una modella che ama il calcio | ecco chi è la reginetta 2021 FOTO

(Di lunedì 14 febbraio 2022)di, 20 anni, campana, è, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo diNapoli, città...

di, 21 anni, la nuova Miss Italia. La giovane, approdata al concorso nazionale con la fascia di Miss Napoli, ha sbaragliato la concorrenza nella finalissima, che si è tenuta al Casinò di ...Di: Miss Italia 2021 viene da ScampiaDi, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. La nuova reginetta, iscritta alla facoltà di Sociologia, viene da Scampia e ha dedicato la ...Studia Sociologia e collabora con un'associazione per i ragazzi a rischio creata dalla mamma operaia, alla quale è legatissima e che dice: "Ha studiato e lavorato ed è sempre stata autonoma: a un anno ...L’evento è andato in onda in streaming su Helbiz. E la giuria ha deciso di proclamare Zeudi Di Palma Miss Italia 2021. Tuttavia c’è da segnalare che prima di questa proclamazione Elettra Lamborghini ...