Zeudi Di Palma eletta Miss Italia | «Sono di Scampia | Gomorra dà un’idea distorta | qui tanti ragazzi vogliono emanciparsi»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vent’anni, studentessa di Sociologia:in ritardo a causa del Covid. Il padre l’ha abbandonata a 2 anni. Il pasticcio in finale: eliminata per errore, poi la gioia

Advertising

Agenzia_Ansa : Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, citt… - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - Agenzia_Italia : 20 anni, di Napoli, studentessa di sociologia alla Federico II, è stata eletta nel corso della diretta sulla piatta… - zazoomblog : Zeudi di Palma nuova Miss Italia una modella che ama il calcio: ecco chi è la reginetta 2021 FOTO - #Zeudi #Palma… - IlFattoNisseno : Zeudi Di Palma eletta Miss Italia 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Zeudi Palma

Un sorriso coinvolgente, capelli castani e occhi scuriDiè Miss Italia 2021 . Una bellezza mediterannea per la nuova vincitrice del concorso che, dal 1946 ha lanciato la carriera nel mondo dello spettacolo di tantissime artiste che hanno ...Diè Miss Italia 2021: Elettra Lamborghini commette un'incredibile gaffe Ieri sera c'è stata la tanto attesa finale di Miss Italia dal Casinò di Venezia. L'evento è andato in onda in ...Griglia Timeline Grafo ...Studia Sociologia e collabora con un'associazione per i ragazzi a rischio creata dalla mamma operaia, alla quale è legatissima e che dice: "Ha studiato e lavorato ed è sempre stata autonoma: a un anno ...