Zeudi Di Palma è Miss Italia | ma Elettra Lamborghini confonde le buste

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Diè stata eletta2021. Il concorso, posticipato di mesi a causa di alcuni casi di positività al Covid fra le partecipanti, è stato condotto da Alessandro Di Sarno edche, nel momento della proclamazione, ha confuso leleggendo un nome errato. La finale si è tenuta al Casinò di Venezia ed è stata trasmessa in streaming sul portale Helbiz. Personalmente non l’ho guardata, ma su Twitter è stata letteralmente massacrata. #sembrava tutto un circo! — Alessandra (@ aleee 22 ) February 13, 2022 Finale di #già un po’ surreale di suo, direi quasi casereccia. Ci mancava solo l’errore nella busta… @HelbizLive — Michele Foggetti ...

Zeudi di Palma è Miss Italia 2021. Napoletana, 20 anni, studia Sociologia e fa la modella

...Iotti - Emilia - Romagna Daniela Ruggirello - Toscana Angelica Marini - Marche Martina Spezzaferro - Marche Beatrice Scolletta - Lazio Giulia Talia - Lazio Lorena Tonacci - CampaniaDi- ...Di, Miss Napoli, città dove è nata, ha 20 anni. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia in università. Indipendente e determinata,si definisce una modella con la passione ...Bologna, 14 febbraio 2022 - E’ Zeudi Di Palma Miss Italia 2021. Napoletana di Scampia di 20 anni, mora dal viso incantevole, studentessa di Sociologia e modella con la passione per il calcio, è da ...È Zeudi di Palma, 20 anni, campana, Miss Italia 2021: è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo di Miss ...