Advertising

Agenzia_Ansa : Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. Era giunta al concorso con il titolo di miss Napoli, citt… - Corriere : «A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da c… - Agenzia_Italia : 20 anni, di Napoli, studentessa di sociologia alla Federico II, è stata eletta nel corso della diretta sulla piatta… - LaNotifica : Zeudi Di Palma è Miss Italia “Dedico questa vittoria a mia madre” - CorriereUmbria : Chi è la nuova Miss Italia #MissItalia #ZeudiDiPalma -

Ultime Notizie dalla rete : Zeudi Palma

A parlare è Mariorosaria, la mamma diDi, la 20enne di Scampia che ieri è stata incoronata Miss Italia. Mariarosaria, ai microfoni di NapoliToday, con la voce rotta dall'emozione ha ...La nota ereditiera è una bellezza del tutto diversa da quella più 'classica' sfoggiata dalle ragazze in concorso: a vincere alla fine è statadi, una ventenne che fa la modella ma è ...C'è una nuova Miss Italia, si chiama Zeudi Di Palma ed è stata eletta per il 2021. Il Covid infatti lo scorso anno ha rallentato le varie selezioni e solo ieri - domenica 13 febbraio 2022 - è ...Parliamo di Carolina Stramare, eletta nel 2019, presunta fiamma di Dusan Vlahovic. A vincere l’edizione 2022 è stata Zeudi Di Palma. Ha 20 e viene da Scampia. Ma non ci sta a subire in silenzio le ...