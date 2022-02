Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021 | ieri la diretta su Helbiz Live

(Di lunedì 14 febbraio 2022)sera, la piattaforma OTT diha ospitato inesclusiva la finale diche ha incoronato la 20enne di Napoli MILANO –(NASDAQ: HLBZ), leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq,13 febbraio ha trasmesso in esclusiva e instreaming la Finale disulla sua piattaforma OTT. La finale del concorso di bellezza più celebre del Belpaese, giunto alla sua 82esima edizione, si è tenuta nella splendida cornice del Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Condotta da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, affiancato ...

la vittoria di mia figlia, ma anche di tutta Scampia'. Queste le parole di Mariarosaria Marino, la fierissima mamma di Miss Italia 2022,Di. La giovane è davvero giovanissima, ha soltanto 19 anni ed è napoletana, precisamente del quartiere di Scampia che in queste ultime ore la sta festeggiando come una regina. La mamma di ...La vincitrice La finale della kermesse ha coronato il sogno diDi, proclamandola vincitrice dell'edizione 2021.Di, Miss Napoli, città dove è nata, ha 20 anni. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, studia sociologia all'università. ...Ha lavorato tanto: è diventata una persona forte, preparata culturalmente e determinata”. A parlare è Mariorosaria, la mamma di Zeudi Di Palma, la 20enne di Scampia che ieri è stata incoronata Miss ...Ha 20 anni, viene da Napoli – precisamente dal quartiere di Scampia – ed è Miss Italia 2021. Zeudi Di Palma è stata eletta la più bella d’Italia a Venezia, durante una finale trasmessa in diretta ...