Zeudi di Palma è la nuova Miss Italia | “Dedico la vittoria a mia madre”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Napoletana di Scampia, ha 20 anni, lavora come modella e studia Sociologia all’Università di Napoli. È stata incoronata reginetta in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz, e ha trionfato su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania). L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

LuigiBrugnaro : Congratulazioni alla vincitrice Zeudi di Palma e a tutte le partecipanti a #MissItalia. Un’edizione completamente… - elettrasunrise : RT @LuigiBrugnaro: Congratulazioni alla vincitrice Zeudi di Palma e a tutte le partecipanti a #MissItalia. Un’edizione completamente rinno… - VoceSecond : Zeudi Di Palma, studentessa ventenne di Scampia, ha vinto il concorso di @_MissItalia Complimenti vivissimi dalla n… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Miss Italia, vince la 20enne campana Zeudi di Palma. FOTO - RassegnaZampa : Zeudi Di Palma eletta #MissItalia: «Sono di Scampia: Gomorra dà un’idea distorta, qui tanti ragazzi vogliono emanci… -

Ultime Notizie dalla rete : Zeudi Palma

di, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, ...Di, chi è Miss Italia 2021?/ "Io di Scampia ma Gomorra sbaglia, abbandonata da papà a 2 anni" La rielezione di Sergio Mattarella nel ruolo di presidente della Repubblica è avvenuta ...Alta 1,72, capelli e occhi castani. Studentessa di sociologia alla Federico II, a Napoli. E’ il biglietto da vista di Zeudi Di Palma, 20 anni, eletta Miss Italia 2021. La proclamazione durante la ...La giovane pochi minuti aveva visto le sue chance di vittoria ridursi a zero perché era stata annunciata da Elettra Lamborghini come la terza classificata del concorso. Un nome finito per sbaglio ...