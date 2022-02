Zendaya è la nuova musa, da 10 milioni di dollari, di Luca Guadagnino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chissà, forse saranno stati anche i buoni uffici di Timothée Chalamet. Che, come ben sappiamo, ha un rapporto speciale con questo regista. O forse la pressione degli studios. Che sanno di avere davanti una miniera d’ora. Ma l’impressione è che sia stata la versatilità e la bravura fin qui mostrate da Zendaya a farle conquistare il cuore creativo di Luca Guadagnino. Che l’ha scelta per il suo nuovo film sul tennis, Challengers. Doppio colpo per lei. Da un parte, lavorare con uno dei registi più interessanti del cinema (e che ha la fila di attrici disposte a qualsiasi cosa pur di mettere piede su un suo set). Dall’altra, un accordo economico da far girare la testa: 10 milioni di dollari. Luca Guadagnino ha scelto Zendaya per il suo prossimo film, ... Leggi su amica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chissà, forse saranno stati anche i buoni uffici di Timothée Chalamet. Che, come ben sappiamo, ha un rapporto speciale con questo regista. O forse la pressione degli studios. Che sanno di avere davanti una miniera d’ora. Ma l’impressione è che sia stata la versatilità e la bravura fin qui mostrate daa farle conquistare il cuore creativo di. Che l’ha scelta per il suo nuovo film sul tennis, Challengers. Doppio colpo per lei. Da un parte, lavorare con uno dei registi più interessanti del cinema (e che ha la fila di attrici disposte a qualsiasi cosa pur di mettere piede su un suo set). Dall’altra, un accordo economico da far girare la testa: 10diha sceltoper il suo prossimo film, ...

Advertising

Istudyrainbow28 : Ma perché piangete quando abbiamo avuto un tour, un annuncio di tour nel 2022 ed è palese l'arrivo di nuova musica,… - matanilorenzo : Per me è il modo in cui f4bi0 rov4zz1 è andato a pranzo con delle tonnellate di minch1a percepibili dal Colosseo fi… - RodrigoB_orgia : Secondo me come nuova MJ al posto di Zendaya spacca - sofficiina : ma zendaya nella nuova puntata di euphoria è bravissima cazzo - savemytears__ : ma porco cazzo ho appena iniziato la nuova puntata di euphoria e sono blessata dalla bravura di zendaya HO PIANTO… -