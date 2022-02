Yemen: Msf, 'la situazione sanitaria è al collasso' (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Lo Yemen sta vivendo una delle peggiori crisi sanitarie" con "la popolazione che versa in condizioni drammatiche, non ha autonomia di sopravvivenza e per vivere ha bisogno degli aiuti umanitari". E' ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Losta vivendo una delle peggiori crisi sanitarie" con "la popolazione che versa in condizioni drammatiche, non ha autonomia di sopravvivenza e per vivere ha bisogno degli aiuti umanitari". E' ...

MSF_ITALIA : “Ieri in pronto soccorso è arrivata una bambina ferita avvolta in un cartone. Mancano anche le garze o i più comuni… - MSF_ITALIA : ??#Yemen 'Dopo 7 anni di conflitto, il paese ancora non vede la luce. Mancano cibo, acqua, rifugi sicuri, carburante… - MSF_ITALIA : “Il sangue ha lo stesso colore in qualunque persona. Nel nostro pronto soccorso non c’è posto per le fazioni e per… - ma_zega : RT @MSF_ITALIA: “Il sangue ha lo stesso colore in qualunque persona. Nel nostro pronto soccorso non c’è posto per le fazioni e per le armi”… - LSofonisba : RT @MSF_ITALIA: “Ieri in pronto soccorso è arrivata una bambina ferita avvolta in un cartone. Mancano anche le garze o i più comuni presidi… -