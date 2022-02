WWE: Cambio di nome e push in arrivo per Angel Garza e Humberto Carrillo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Angel Garza e Humberto Carrillo da quando sono nel Main Roster hanno avuto un booking discutibile, alti e soprattutto bassi per i due in singolo, mentre negli ultimi mesi hanno cominciato a lottare in tag ottenendo anche qualche vittoria prestigiosa, pur senza essere inseriti nel giro titolato. Inizialmente chiamati Los Lotharios, i due questo venerdì potrebbero aver cambiato nome e per loro potrebbe esserci un push a breve. I Lethal Lovers Nell’ultima puntata di SmackDown, Garza e Carrillo hanno ottenuto una vittoria importante contro Kofi Kingston e Big E e al nome Los Lotharios è stato aggiunto anche Lethal Lovers, con il tema dell’amore portato avanti anche all’ingresso sul ring con una kiss cam. Secondo Dave Meltzer ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022)da quando sono nel Main Roster hanno avuto un booking discutibile, alti e soprattutto bassi per i due in singolo, mentre negli ultimi mesi hanno cominciato a lottare in tag ottenendo anche qualche vittoria prestigiosa, pur senza essere inseriti nel giro titolato. Inizialmente chiamati Los Lotharios, i due questo venerdì potrebbero aver cambiatoe per loro potrebbe esserci una breve. I Lethal Lovers Nell’ultima puntata di SmackDown,hanno ottenuto una vittoria importante contro Kofi Kingston e Big E e alLos Lotharios è stato aggiunto anche Lethal Lovers, con il tema dell’amore portato avanti anche all’ingresso sul ring con una kiss cam. Secondo Dave Meltzer ...

