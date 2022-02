Winter School 2022 di Motore Sanità (Pollenzo). Il futuro della sanità in 10 punti (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Polllenzo febbraio 2022 ) - Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra salute Pollenzo 14 febbraio 2022 - La sesta edizione della Winter School 2022 di Pollenzo (CN) organizzata da Motore sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde - promossa e divulgata daMondosanitàeDentro la Salute - ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Polllenzo febbraio) - Alimentazione, telemedicina, ospedale di territorio, dati digitali: su cosa puntare per migliorare il nostro SSN e la nostra salute14 febbraio- La sesta edizionedi(CN) organizzata da, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. La due giorni di discussion e tavole rotonde - promossa e divulgata daMondoeDentro la Salute - ha visto i massimi espertiitaliana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da ...

