Volley, Serie A femminile 2022: a Monza arriva Jordan Larson! Colpaccio di mercato per il finale di stagione (Di martedì 15 febbraio 2022) arriva un vero e proprio Colpaccio nella Serie A di pallavolo femminile 2022, con la Vero Monza che ha assestato il proprio roster con l’ingaggio di un’autentica fuoriclasse come la statunitense Jordan Larson, fresca di oro olimpico a Tokyo con la maglia a stelle e strisce. Nonostante i 35 anni di età, Larson si trova ancora nel pieno della carriera, avendo conquistato il titolo di miglior giocatrice alle ultime Olimpiadi, ma anche conquistando la prima edizione del torneo Athletes Unlimited, il primo professionistico negli Stati Uniti. Pallavolo femminile, Serie A1: successo per Roma, Bergamo e Vallefoglia Monza si candida ora ad un ruolo da protagonista per il finale di stagione, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)un vero e proprionellaA di pallavolo, con la Veroche ha assestato il proprio roster con l’ingaggio di un’autentica fuoriclasse come la statunitenseLarson, fresca di oro olimpico a Tokyo con la maglia a stelle e strisce. Nonostante i 35 anni di età, Larson si trova ancora nel pieno della carriera, avendo conquistato il titolo di miglior giocatrice alle ultime Olimpiadi, ma anche conquistando la prima edizione del torneo Athletes Unlimited, il primo professionistico negli Stati Uniti. PallavoloA1: successo per Roma, Bergamo e Vallefogliasi candida ora ad un ruolo da protagonista per ildi, ...

