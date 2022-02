Virtus Francavilla-Avellino, i convocati: tegola durante la rifinitura (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ conto alla rovescia per la sfida tra Virtus Francavilla e Avellino in programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio stadio “Nuovarredo Arena”. Il tecnico Piero Braglia ha dovuto incassare una tegola nella rifinitura di oggi pomeriggio. Di Gaudio si è fermato per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Maniero e Chiti non ci saranno, il primo alle prese con un problema al polpaccio il secondo alla coscia. Nella giornata di oggi Mastalli si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, allo scafoide. Si valuterà nelle prossime ore quando potrà tornare a disposizione. I convocati: PORTIERI: Forte, Pane, Pizzella. DIFENSORI: Rizzo, Tito, Bove, Silvestri, Scognamiglio, Di Paola, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ conto alla rovescia per la sfida train programma domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio stadio “Nuovarredo Arena”. Il tecnico Piero Braglia ha dovuto incassare unanelladi oggi pomeriggio. Di Gaudio si è fermato per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio. Maniero e Chiti non ci saranno, il primo alle prese con un problema al polpaccio il secondo alla coscia. Nella giornata di oggi Mastalli si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico, perfettamente riuscito, allo scafoide. Si valuterà nelle prossime ore quando potrà tornare a disposizione. I: PORTIERI: Forte, Pane, Pizzella. DIFENSORI: Rizzo, Tito, Bove, Silvestri, Scognamiglio, Di Paola, ...

