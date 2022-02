Villa Literno, droga venduta fuori alle scuole: maxi blitz con 36 arresti. I nomi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Spacciavano, indisturbati, davanti alle scuole e al Municipio di Villa Literno. Luoghi facilmente riconoscibili sia per gli acquirenti, spesso minorenni, sia per coloro che vendevano droga. Sono 48 le persone indagate – di cui 36 finiti agli arresti – dalla Procura di Napoli Nord sull’attività di spaccio in provincia di Caserta. droga venduta ai minori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Spacciavano, indisturbati, davantie al Municipio di. Luoghi facilmente riconoscibili sia per gli acquirenti, spesso minorenni, sia per coloro che vendevano. Sono 48 le persone indagate – di cui 36 finiti agli– dalla Procura di Napoli Nord sull’attività di spaccio in provincia di Caserta.ai minori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

casertafocus : RETATA ANTIDROGA – Il linguaggio in codice, lo spaccio fuori le scuole di Aversa e Castel Volturno e le strade di V… - casertafocus : RETATA ANTIDROGA – Smantellata la rete dello spaccio tra Villa Literno l’agro e il litorale: 48 ordinanze TUTTI I N… - IAMCALCIOBENEVE : Villa Literno-V. Goti 0-1: saticulani corsari con una rete di Borrelli - vnewsita : Termina 0-0 il confronto dei quarti di finale di #CoppaItalia di #Promozione tra la #Sessana e il #VillaLiterno - aliasebasta : @DieguitaD10S ?????????? la mattina mi faccio 15 km in più pur di non beccare il@traffico uscita pomigliano Villa Litern… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Literno Spacciatori col Reddito di Cittadinanza: 48 indagati nel Casertano. Droga venduta anche davanti scuole di Aversa e Castel Volturno Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Villa Literno, Casal di Principe e Castel Volturno, alcune raggiunte da ordinanze di arresto eseguite dai carabinieri della compagnia casalese nel corso dell'operazione 'Piazze Pulite'. Dei 48 ...

Pusher con il Reddito di cittadinanza, 50 arresti nel Casertano: spaccio davanti alle scuole I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e quelli della Stazione di Villa Literno hanno eseguito nel Casertano una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cinquantina di persone molte delle quali risultate indigenti, e per questo percettori il ...

La retata di San Valentino: raffica di arresti all'alba CasertaNews Spacciatori col Reddito di Cittadinanza: 48 indagati nel Casertano Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Villa Literno, Casal di Principe e Castel Volturno, alcune raggiunte da un’ordinanza di ...

Pusher con "reddito", decine di arresti nel Casertano (ANSA) - ROMA, 14 FEB - I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e quelli della Stazione di Villa Literno hanno eseguito nel Casertano una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...

Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra, Casal di Principe e Castel Volturno, alcune raggiunte da ordinanze di arresto eseguite dai carabinieri della compagnia casalese nel corso dell'operazione 'Piazze Pulite'. Dei 48 ...I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e quelli della Stazione dihanno eseguito nel Casertano una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cinquantina di persone molte delle quali risultate indigenti, e per questo percettori il ...Sono 48 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona tra Villa Literno, Casal di Principe e Castel Volturno, alcune raggiunte da un’ordinanza di ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e quelli della Stazione di Villa Literno hanno eseguito nel Casertano una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...