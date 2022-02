VIDEO – Tina Ciaparrone | torna dal Congo l’imprenditrice amica di Luca Attanasio e famiglia La testimonianza

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Fortunataha raccontato una storia unica. Lo ha fatto sabato 12 febbraio a Roma. A latere del conferimento della laurea Isfoa in Economia e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Relazioni Internazionali facoltà Scienze Economiche e Politiche Internazionali dell’Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale. Il diploma di laurea è firmato dal magnifico rettore Stefano Masullo. Le è stato consegnato dal Pro Rettore Vicario Isfoa, il professore Vincenzo Mallamaci. Che concondivide – attraverso la Onlus ‘E ti porto in Africa’ – la missione dell’aiuto ai diseredati., nata a Padova ma radicata a Faiano di Pontecagnano (Salerno), città del padre, vive ed opera da oltre un ventennio a Kinshasa. Esempio di coraggio femminile, ...

_lastmagazine : RT @PornoNoblogs: Cher che canta e balla con Tina Turner >>>>>>>>>>>>> #SanValentino - consolefirmin : RT @PornoNoblogs: Cher che canta e balla con Tina Turner >>>>>>>>>>>>> #SanValentino - vicaridaniele : RT @PornoNoblogs: Cher che canta e balla con Tina Turner >>>>>>>>>>>>> #SanValentino - Spectra_anna : RT @PornoNoblogs: Cher che canta e balla con Tina Turner >>>>>>>>>>>>> #SanValentino - S_oh_my : RT @PornoNoblogs: Cher che canta e balla con Tina Turner >>>>>>>>>>>>> #SanValentino -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tina

Glee (Stupide canzoni d'amore, 2x12 e Cuore, 3x13) vedi anche Glee, iltributo a Naya Rivera ... Anchecanta per Mike ma durante l'esibizione scoppia in lacrime. I Warblers cantano Silly Love ......la frequentazione con il cavaliere che era sceso proprio per lei e ovviamente la reazione di... Tutto è iniziato quando il cavaliere romano ha raccontato di aver fatto unsaluto con un ...Spettacoli e Cultura - La bresciana, le cui vicissitudini stanno prendendo una piega davvero inaspettata, ha recentemente fatto delle confessioni che hanno spiazzato il pubblico di 'Uomini e Donne'.Video messaggio di Giorgio Manetti (Instagram) All’interno della suddetta videoclip, Giorgio ha chiarito che Tina non c’entra niente con il suo allontanamento da Gemma. Oltretutto, Manetti ha anche ...