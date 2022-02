VIDEO – Tina Ciaparrone, torna dal Congo l’imprenditrice amica di Luca Attanasio e famiglia. La testimonianza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fortunata Ciaparrone ha raccontato una storia unica. Lo ha fatto sabato 12 febbraio a Roma. A latere del conferimento della laurea Isfoa in Economia e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Relazioni Internazionali facoltà Scienze Economiche e Politiche Internazionali dell’Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale. Il diploma di laurea è firmato dal magnifico rettore Stefano Masullo. Le è stato consegnato dal Pro Rettore Vicario Isfoa, il professore Vincenzo Mallamaci. Che con Tina Ciaparrone condivide – attraverso la Onlus ‘E ti porto in Africa’ – la missione dell’aiuto ai diseredati. Tina Ciaparrone, nata a Padova ma radicata a Faiano di Pontecagnano (Salerno), città del padre, vive ed opera da oltre un ventennio a Kinshasa. Esempio di coraggio femminile, ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fortunataha raccontato una storia unica. Lo ha fatto sabato 12 febbraio a Roma. A latere del conferimento della laurea Isfoa in Economia e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Relazioni Internazionali facoltà Scienze Economiche e Politiche Internazionali dell’Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale. Il diploma di laurea è firmato dal magnifico rettore Stefano Masullo. Le è stato consegnato dal Pro Rettore Vicario Isfoa, il professore Vincenzo Mallamaci. Che concondivide – attraverso la Onlus ‘E ti porto in Africa’ – la missione dell’aiuto ai diseredati., nata a Padova ma radicata a Faiano di Pontecagnano (Salerno), città del padre, vive ed opera da oltre un ventennio a Kinshasa. Esempio di coraggio femminile, ...

zutphenees : ? Video : Tina Turner ~ Private Dancer ~ - ItalyMattyBRaps : RT @tina_ooc: Tina: non me ne frega un bel niente di niente a me propio zero #uominiedonne - Alessan83438802 : RT @uedooc: Tina balla insieme a Giorgio 'povero gabbiano hai perduto la compagna' di Gianni Celeste #uominiedonne - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, un cavaliere per Gemma Galgani: interviene Tina #GemmaGalgani #GianniSperti #MariaDeFilippi… - LodoTiniJorge1 : RT @uedooc: Tina balla insieme a Giorgio 'povero gabbiano hai perduto la compagna' di Gianni Celeste #uominiedonne -