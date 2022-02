VIDEO Pattinaggio di figura | Papadakis e Cizeron vincono l’oro nella danza alle Olimpiadi | nuovo record del mondo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Gabriellae Guillaumehanno conquistato la medaglia d’oroInvernali di Pechino 2022. La favorita coppia francese si è resta protagonista di una prestazione contrassegnata da un tripudio di +4 e +5 e da una sfilza di 10.0 nelle tre voci del secondo punteggio “Composition“, “Performance” e “Interpretation“. Un successo voluto fino all’ultimo centimetro della coreografia per gli allievi del trio Haguenauer-Dubreuil-Lauzon, i quali si sono presentati in Cina con un altro passo rispetto alla concorrenza rappresentando l’eccellenza assoluta e ottenendo 136.15 (76.75, 59.40) per 226.98,deldi: Guignard-Fabbri quinti ...

Gli highlights e la sintesi del libero della danza su ghiaccio alle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Charlene Guignard/Marco Fabbri, dopo il settimo posto nella danza ritmica, hanno regalato a loro stessi e al pubblico italiano una magnifica interpretazione della colonna ... Di seguito il VIDEO dell'esercizio con cui Papadakis e Cizeron hanno conquistato la medaglia d'oro nella danze alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.