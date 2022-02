Victoria e David Beckham, dichiarazioni d'amore social per San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento nostalgia per la ex Posh Spice che ha postato su Instagram foto di gioventù per confermare l'amore per il marito. Il quale ha ricambiato la cortesia social, dedicando però il post di San Valentino anche alla figlia Harper Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 febbraio 2022) Momento nostalgia per la ex Posh Spice che ha postato su Instagram foto di gioventù per confermare l'per il marito. Il quale ha ricambiato la cortesia, dedicando però il post di Sananche alla figlia Harper

MonacaMonza : RT @Sara80Como: @nata_a_Marzo_ L'uomo che ride, Victoria Hugo Donne informate sui fatti, Carlo Fruttero Che tu sia per me il coltello, Dav… - Sara80Como : @nata_a_Marzo_ L'uomo che ride, Victoria Hugo Donne informate sui fatti, Carlo Fruttero Che tu sia per me il coltello, David Grossman - cocoa_key : RT @vogue_italia: Victoria Beckham e la 'dieta' maniacale per restare in forma (spifferata dal marito David) - vogue_italia : Victoria Beckham e la 'dieta' maniacale per restare in forma (spifferata dal marito David) - ParliamoDiNews : brooklyn beckham, il figlio maggiore di david e victoria, si e` dato alla cucina (ma non ha mai... - Media e Tv… -

San Valentino, dai Beckham a Federica Pellegrini: le star festeggiano sui social San Valentino, dai Beckham a Federica Pellegrini: così le star festeggiano sui social Da Victoria e David ai nostri Jovanotti e Amadeus: il giorno degli innamorati è una festa da condividere con i follower di Concetta Desando R ose rosse, cioccolatini e post. Nell'epoca del social network,...

