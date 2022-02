Venduta a Bper. Disco verde del Fidt che verserà anche 530 milioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora è ufficiale. Dopo Intesa e il Credit Agricole, è Bper a scrivere il nuovo capitolo del risiko bancario italiano con Carige, il primo dei tre fronti (Mps e Banca Popolare di Bari) critici del sistema del credito tricolore a trovare soluzione definitiva. L’assemblea del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il comitato di gestione e i consigli del Fitd e dello Schema Volontario hanno acceso il Disco verde alla cessione dell’80% circa dell’istituto ligure amministrato da Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ora è ufficiale. Dopo Intesa e il Credit Agricole, èa scrivere il nuovo capitolo del risiko bancario italiano con Carige, il primo dei tre fronti (Mps e Banca Popolare di Bari) critici del sistema del credito tricolore a trovare soluzione definitiva. L’assemblea del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il comitato di gestione e i consigli del Fitd e dello Schema Volontario hanno acceso ilalla cessione dell’80% circa dell’istituto ligure amministrato da Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro - RassegnaZampa : Cassa di risparmio di Genova (#Carige) diventa emiliana, la banca venduta a #Bper per un euro - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro - lorenzo10469500 : Carige venduta a Bper. Ricapitalizzazione per 530 milioni a carico del Fondo Interbancario - Il Secolo XIX… - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Cassa di risparmio di Genova (Carige) diventa emiliana, la banca venduta a Bper per un euro -