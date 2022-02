“Vedo gente con la mascherina, è schiavitù mentale”: il tweet di Enrico Ruggeri scatena la polemica (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. In molti però scelgono liberamente di portarla, per tutelarsi. E a qualcuno questo “non piace”. A chi? A Enrico Ruggeri: “In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa“. Questo il messaggio postato su Twitter dal cantautore. Un polemica abbastanza chiara, la sua. E molte sono state le critiche: “Prima invocano la libertà. E poi criticano la libera scelta degli altri”, la risposta secca di Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe. E molte, moltissime, le risposte sarcastiche: “Ho un po’ di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non c’è più l’obbligo di indossare laall’aperto. In molti però scelgono liberamente di portarla, per tutelarsi. E a qualcuno questo “non piace”. A chi? A: “In giro per Milano: un bel 30% diancora con la, compresi dei giovani. Laè più forte di quella legislativa“. Questo il messaggio postato su Twitter dal cantautore. Unabbastanza chiara, la sua. E molte sono state le critiche: “Prima invocano la libertà. E poi criticano la libera scelta degli altri”, la risposta secca di Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe. E molte, moltissime, le risposte sarcastiche: “Ho un po’ di ansia a camminare con laper strada perché ho paura di incontrare ...

