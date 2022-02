Advertising

OdeonZ__ : Vanessa Ferrari, altra operazione al piede sinistro: l'obiettivo è Parigi 2024 - Gazzetta_it : Vanessa Ferrari, altra operazione al piede sinistro: l'obiettivo è #Parigi2024 - TiroAGiroud : RT @ilrossonero94: Curiosando su google ho scoperto che molti grandi sportivi nel mondo tifano o tifavano Milan. Tra i più famosi ci sono:… - ilrossonero94 : Curiosando su google ho scoperto che molti grandi sportivi nel mondo tifano o tifavano Milan. Tra i più famosi ci s… - xskysthelimit__ : Ha ricevuto la benedizione di Vanessa Ferrari E Larisa Iordache, non poteva che tirare fuori un esercizio del gener… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

OA Sport

Nuova operazione al piede sinistro per, la campionessa mondiale di ginnastica artistica del 2006 e argento olimpico e nel corpo libero all'ultima olimpiade di Tokyo.Era assente Elisa Iorio per un piccolo affaticamento,non farà la Serie A, show assoluto dell'attesissima Angela Andreoli : la 15enne bresciana, al suo esordio da senior, ha offerto ...Un fulmine a ciel sereno, ma non ho ancora smesso di sognare". Vanessa Ferrari, medaglia d'argento nel corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...Vanessa Ferrari torna sotto i ferri. È stata lei stessa ad annunciarlo su Instagram. «Tra una settimana lunedi 21 - scrive la campionessa - dovrò sottopormi ad un nuovo intervento al piede sinistro, ...