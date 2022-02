Valentino, significato e origine del nome (Di lunedì 14 febbraio 2022) Valentino è da sempre un nome molto comune nel nostro Paese, anche nella sua forma femminile, Valentina. Dal punto di vista etimologico deriva dal cognomen romano Valentinus, che a sua volta ha origine dal nome Valente, che significa “forte”, “che vale”. Per queste ragioni può essere interpretato come un patronimico, con il significato “discendente di Valente”, mentre altre fonti riportano un significato analogo a quello di Valente stesso, cioè “gagliardo”, “vigoroso”. Come detto, anche la forma femminile è molto popolare, se non più di quella maschile, in Italia: basti pensare che i neonati chiamati Valentino nel 2020 sono stati 175, mentre le bambine chiamate Valentina sono state 347 (erano 3299 nel 1999). Le sue varianti principali sono Valentin, ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 14 febbraio 2022)è da sempre unmolto comune nel nostro Paese, anche nella sua forma femminile, Valentina. Dal punto di vista etimologico deriva dal cogn romano Valentinus, che a sua volta hadalValente, che significa “forte”, “che vale”. Per queste ragioni può essere interpretato come un patronimico, con il“discendente di Valente”, mentre altre fonti riportano unanalogo a quello di Valente stesso, cioè “gagliardo”, “vigoroso”. Come detto, anche la forma femminile è molto popolare, se non più di quella maschile, in Italia: basti pensare che i neonati chiamatinel 2020 sono stati 175, mentre le bambine chiamate Valentina sono state 347 (erano 3299 nel 1999). Le sue varianti principali sono Valentin, ...

Advertising

camy_monti : RT @_jusquaubout: Ormai San Valentino è una stupida festa commerciale che ha perso il proprio significato originale; non è la festa dei fid… - _jusquaubout : Ormai San Valentino è una stupida festa commerciale che ha perso il proprio significato originale; non è la festa d… - incazzzata : Buon san valentino a chi ha deciso di non volere più relazioni e preferisce cose sporadiche e senza significato?????????????????????????????????????? - ZahraHo47631699 : RT @FElahihaghighi: San Valentino Significato: un giorno di romanticismo e amore #ValentinesDay #ValentinesDay2022 - GionatanParisi : La festa degli innamorati, nasce da un popolare rito pagano per la fertilità, che la Chiesa cattolica ha fatto suo.… -