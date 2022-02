Vaccino: si va verso il richiamo annuale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci si interroga sui tempi di conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid 19. Al momento non è prevista una quarta dose. La fase della convivenza con il virus è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci si interroga sui tempi di conclusione del ciclo vaccinale contro il Covid 19. Al momento non è prevista una quarta dose. La fase della convivenza con il virus è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il quarto vaccino, 'non sarà una quarta dose ma un richiamo, speriamo annuale' e 'dovremo fraternizzare anche con… - MarinaiSusanna : @istsupsan @Aifa_ufficiale Nessuna morte di malattia può compararsi alla morte da vaxcino perchè questa è omicidio.… - consuelocamb : @robersperanza Togliete l’abominio dell’obbligo agli ultra cinquantenni..rimangono senza lavoro e senza mangiare..a… - Serena19824233 : RT @silvanadimuro: Prof. Frajese: C'è una cosa fondamentale che coloro che provano rabbia verso chi ha scelto di non vaccinarsi devono capi… - paciolla_sabino : “Apparentemente solo una parte dei cittadini viene trattata in modo discriminatorio, in realtà lo sono tutti, chi p… -