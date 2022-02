Vaccino obbligatorio over 50 in Italia: i numeri del flop del Governo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra le pagine del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio, si legge che "... perché le restrizioni potrebbero restare Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Vaccino ... Leggi su money (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra le pagine del decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio, si legge che "... perché le restrizioni potrebbero restare Articolo originale pubblicato su Money.it qui:...

Advertising

RobertoBurioni : Non essendo il vaccino obbligatorio, la decisione di Salvini di non vaccinare la figlia è perfettamente legittima.… - elvis_sf : RT @MarcoF_Cirillo: Dal #15febbraio chi non si 'buca' col vaccino perde il lavoro. Il 'vaccino' non è obbligatorio e la #Costituzione sanc… - moneypuntoit : ?? Vaccino obbligatorio over 50 in Italia: i numeri del flop del Governo ?? - italyfirstnow : Da domani un #vaccino sperimentale sarà obbligatorio, nel resto del mondo senza queste folli restrizioni tornano al… - Bad_Linhat : RT @tempoweb: #Primedosi a picco nonostante il #vaccino obbligatorio, il dato che gela il #governo #covid #obbligo #novax #over50 #iltempoq… -