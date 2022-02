"Vaccino, le parole di Gentiloni: la notizia censurata dai media italiani". Un caso clamoroso: la fucilata di Giorgia Meloni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una Giorgia Meloni che ridefinisce il concetto di aprire il fuoco. La leader di Fratelli d'Italia scatenata su Twitter, in una raffica di cinguettii durissimi: nel mirino la gestione dell'emergenza pandemica, green pass e Vaccino. Nel primo, la Meloni si interroga: "Il Commissario Europeo Paolo Gentiloni manda in soffitta l'obbligo vaccinale. Vale anche in Italia? Come mai i media italiani non riportano la notizia?". Il riferimento della leader di FdI è a quanto dichiarato da commissario Gentiloni in un'intervista al giornale tedesco Die Welt: "La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 era giustificata mesi fa. Ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria", ha spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unache ridefinisce il concetto di aprire il fuoco. La leader di Fratelli d'Italia scatenata su Twitter, in una raffica di cinguettii durissimi: nel mirino la gestione dell'emergenza pandemica, green pass e. Nel primo, lasi interroga: "Il Commissario Europeo Paolomanda in soffitta l'obbligo vaccinale. Vale anche in Italia? Come mai inon riportano la?". Il riferimento della leader di FdI è a quanto dichiarato da commissarioin un'intervista al giornale tedesco Die Welt: "La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 era giustificata mesi fa. Ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria", ha spiegato ...

