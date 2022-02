Vaccino, dati confermano necessità terza dose entro 6 mesi: studio Iss (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – La terza dose del Vaccino anti-Covid era necessario e i dati italiani lo confermano. E’ la conclusione a cui approda uno studio pubblicato su ‘Bmj’ da ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che hanno valutato l’efficacia dei vaccini a mRna e la diminuzione della protezione contro l’infezione da Sars-CoV-2 e dalle forme gravi di Covid-19 durante il dominio della variante Delta nel nostro Paese. Quello che emerge è che è stato giusto avviare la campagna per somministrare la terza dose entro 6 mesi dal ciclo primario, anche a un certo punto riducendo l’intervallo. Lo studio di coorte retrospettivo fotografa infatti il calo dell’effetto scudo dei vaccini settimana dopo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladelanti-Covid era necessario e iitaliani lo. E’ la conclusione a cui approda unopubblicato su ‘Bmj’ da ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che hanno valutato l’efficacia dei vaccini a mRna e la diminuzione della protezione contro l’infezione da Sars-CoV-2 e dalle forme gravi di Covid-19 durante il dominio della variante Delta nel nostro Paese. Quello che emerge è che è stato giusto avviare la campagna per somministrare ladal ciclo primario, anche a un certo punto riducendo l’intervallo. Lodi coorte retrospettivo fotografa infatti il calo dell’effetto scudo dei vaccini settimana dopo ...

