Vaccino covid | nessuna variante ‘buca’ protezione dopo 6 mesi

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le varianti del coronavirus non riescono a ‘bucare’ ladei vaccini anti-, che continuano a garantireed efficacia mantenendodalla vaccinazione una risposta reattiva contro tutte le varianti: in media si arriva a circa l’87-90%, il valore scende appena all’84-85% soltanto per Omicron, rispetto a quella iniziale post-vaccinale. E’ la buona notizia che arriva dai risultati di uno studio pubblicato sulla rivista ‘Cell’ da un team di ricerca de ‘La Jolla Institute for Immunology’, guidato da Alessandro Sette, dell’Università della California a San Diego, in collaborazione con il gruppo guidato da Gilberto Filaci, direttore dell’Unità di Bioterapie dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova e ordinario di Scienze tecniche di medicina e di ...