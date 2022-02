Vaccino contro tutte le varianti del Coronavirus | gli incoraggianti risultati dei primi test sugli animali

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le ricerche per unledelsono in corso e hanno già manifestato alcuni. La fase dicondotta su topi ha infatti mostrato una buona efficaciail virus: ecco come funziona questo nuovoe quali potrebbero essere i prossimi passi.ledel Covid: come funziona e cosa dice lo studio Il nuovo prototipo diè stato messo a punto dal Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità e ha come obiettivo quello di combattereledi Sars-Cov-2. Lo ...