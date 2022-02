Usa, NY City licenzia 1.430 lavoratori senza vaccino anti-Covid (Di martedì 15 febbraio 2022) New York City ha licenziato più di mille lavoratori che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale contro il Covid. E' quanto ha spiegato l'ufficio del sindaco. I 1.430 lavoratori che hanno perso il lavoro rappresentano meno dell'1% della forza lavoro cittadina di 370.000 persone, racconta l'Afp. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 febbraio 2022) New Yorkhato più di milleche non hanno rispettato l'obbligo vaccinale contro il. E' quanto ha spiegato l'ufficio del sindaco. I 1.430che hanno perso il lavoro rappresentano meno dell'1% della forza lavoro cittadina di 370.000 persone, racconta l'Afp.

