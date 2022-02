Uruguay, un ex Inter torna a giocare a 42 anni! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Diego Forlan torna a giocare a calcio a 42 anni. L’ex attaccante di Inter, Atletico Madrid e Villarreal, che nel 2019 aveva annunciato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Diego Forlana calcio a 42 anni. L’ex attaccante di, Atletico Madrid e Villarreal, che nel 2019 aveva annunciato...

Advertising

777PARTENERS : RT @calciomercatoit: ??Diego #Forlan torna a giocare! L'ex Inter andrà in campo in una lega riservata agli over 40 con la maglia dell’Old Bo… - calciomercatoit : ??Diego #Forlan torna a giocare! L'ex Inter andrà in campo in una lega riservata agli over 40 con la maglia dell’Old… - Dalla_SerieA : Il ritorno di Diego Forlan: è un nuovo giocatore dell'Old Boys & Old Girls - -