Un’ora sola vi vorrei – Love edition | Enrico Brignano conduce l’ultimo appuntamento dedicato a San Valentino

La quarta edizione del one man show del comico ed attore romano si conclude con un appuntamento dedicato interamente alla Festa degli Innamorati. Lunedì 14 febbraio 2022 su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa va in onda il condensato comico della trasmissione dal titolo di Un'ora sola vi vorrei – Love edition, per un nuovo appuntamento nel quale Enrico Brignano sarà impegnato a parlare di amore e di tutte le sue sfaccettature senza dimenticare anche il lato più piccante. Al suo fianco l'immancabile comica Marta Zoboli e la moglie Flora Canto, alle quali si aggiungerà la grande ospite di puntata Arisa.

