"Uno collegato coi servizi segreti". Sigfrido Ranucci, un nuovo sconvolgente video: "Poi sono ca*** suoi" | Guarda (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sigfrido Ranucci è sempre più nell'occhio del ciclone per il cosiddetto “metodo Report”. Il Riformista ha pubblicato un ulteriore video esclusivo che mostra il vicedirettore di Rai1 a tavola in una trattoria con due persone che sono arrivate a Roma dal Veneto con l'intento di consegnare del materiale scottante su Flavio Tosi. Si tratta di una farsa allestita per mostrare la trattativa con cui Ranucci confeziona servizi e dossier: il conduttore non sapeva ovviamente di essere ripreso, mentre i suoi interlocutori non avevano davvero il materiale con cui lo avevano adescato, ma serviva soltanto una scusa per inscenare un accordo. La conversazione che ne consegue viene definita “incredibile” da Il Riformista per un fatto ben preciso: Ranucci “presenta una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)è sempre più nell'occhio del ciclone per il cosiddetto “metodo Report”. Il Riformista ha pubblicato un ulterioreesclusivo che mostra il vicedirettore di Rai1 a tavola in una trattoria con due persone chearrivate a Roma dal Veneto con l'intento di consegnare del materiale scottante su Flavio Tosi. Si tratta di una farsa allestita per mostrare la trattativa con cuiconfezionae dossier: il conduttore non sapeva ovviamente di essere ripreso, mentre iinterlocutori non avevano davvero il materiale con cui lo avevano adescato, ma serviva soltanto una scusa per inscenare un accordo. La conversazione che ne consegue viene definita “incredibile” da Il Riformista per un fatto ben preciso:“presenta una ...

Sigfrido Ranucci, il secondo video-bomba del Riformista: "Uno collegato coi servizi segreti". Ecco il metodo-Report LiberoQuotidiano.it