Una vittoria dal sapore entusiasmante: Volley Bergamo 1991 batte Perugia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Il successo arriva in quattro set e regala al pubblico di Bergamo una ventata di emozioni: coach Zanelli, al suo esordio da primo allenatore, schiera Di Iulio in diagonale con Lanier, May e Loda, le centrali Schoelzel e Butigan e il libero Faraone. Perugia fa debuttare la nuova arrivata Galkowska, opposta alla palleggiatrice Bongaerts, con le centrali Melandri e Bauer e le schiacciatrici Guerra e Havelkova. Il libero è Sirressi. Avvio del primo set in equilibrio, ma con le rossoblù costantemente avanti. Nel finale Bauer è fondamentale nel sorpasso e nell’allungo (18-21), ma Bergamo si rialza, decisa a non arrendersi e si avvicina con Butigan (22-23). Il muro di Lanier pareggia i conti, il resto lo fanno l’ace di Butigan (che si aggiunge a 2 muri punto e 2 attacchi vincenti della centrale croata) e il muro di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022). Il successo arriva in quattro set e regala al pubblico diuna ventata di emozioni: coach Zanelli, al suo esordio da primo allenatore, schiera Di Iulio in diagonale con Lanier, May e Loda, le centrali Schoelzel e Butigan e il libero Faraone.fa debuttare la nuova arrivata Galkowska, opposta alla palleggiatrice Bongaerts, con le centrali Melandri e Bauer e le schiacciatrici Guerra e Havelkova. Il libero è Sirressi. Avvio del primo set in equilibrio, ma con le rossoblù costantemente avanti. Nel finale Bauer è fondamentale nel sorpasso e nell’allungo (18-21), masi rialza, decisa a non arrendersi e si avvicina con Butigan (22-23). Il muro di Lanier pareggia i conti, il resto lo fanno l’ace di Butigan (che si aggiunge a 2 muri punto e 2 attacchi vincenti della centrale croata) e il muro di ...

Advertising

RafaeLeao7 : Una vittoria importante per il nostro obiettivo .. we goo ??????????? @mmseize merce bien ?? - angelomangiante : Una vittoria firmata da un assist chirurgico di #Maignan per #Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, d… - JuventusFCYouth : FT | Finisce qui. Una Juve perfetta cala il poker e torna subito alla vittoria. E che vittoria! ???? Turicchia, Mu… - Rayo_Italia : #Cantera #FutFem #FútbolFemenino I risultati della settimana: ?? Il Femenino torna alla vittoria dopo più di tre… - iIMolisano : @85FdR Spegnete ste cavole de radio. Questo ambiente negativo che si crea influisce. Ieri con una vittoria eravamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vittoria Eminem si inginocchia contro il razzismo al Super Bowl 2022. La Nfl gli impose di... Al Super Bowl 2022 lo show non è solo per la vittoria dei Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals . Regala spettacolo anche Eminem che si è ... Due anni fa scoppiò una grossa polemica per la ...

Valieva, il Cio annuncia che in caso di vittoria la russa non sarà premiata Il Cio ha infatti annunciato che in caso di vittoria o di arrivo a medaglia di Kamila Valieva, non ... come meriterebbe un'atleta del suo calibro e della sua età di fronte a una spedizione olimpica. ...

Per il Bulgaro un pareggio che assomiglia quasi a una vittoria Sprint e Sport Lazio, Crespi dopo la Salernitana: "Vincere con loro ha un significato doppio" Protagonista assoluto della sfida Valerio Crespi, a segno con una splendida tripletta ... Proprio il bomber delle aquile ha voluto commentare così la vittoria presso i canali ufficiali del club. “Oggi ...

Pronostici Serie B 23a giornata, le scommesse sul turno infrasettimanale All’andata, vittoria per 3-1 dei toscani: è stata la quarta sfida di fila (2 pareggi e una vittoria dei veneti nel totale) in cui sono state segnate almeno 3 reti. Il Pisa si è però un pò perso ...

Al Super Bowl 2022 lo show non è solo per ladei Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals . Regala spettacolo anche Eminem che si è ... Due anni fa scoppiògrossa polemica per la ...Il Cio ha infatti annunciato che in caso dio di arrivo a medaglia di Kamila Valieva, non ... come meriterebbe un'atleta del suo calibro e della sua età di fronte aspedizione olimpica. ...Protagonista assoluto della sfida Valerio Crespi, a segno con una splendida tripletta ... Proprio il bomber delle aquile ha voluto commentare così la vittoria presso i canali ufficiali del club. “Oggi ...All’andata, vittoria per 3-1 dei toscani: è stata la quarta sfida di fila (2 pareggi e una vittoria dei veneti nel totale) in cui sono state segnate almeno 3 reti. Il Pisa si è però un pò perso ...