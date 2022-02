Una studentessa musulmana sfida gli estremisti indù che vietano l’hijab nei college indiani

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il video della protesta di Muskan Khan, 19 anni, che resiste coraggiosamente a un gruppo difuori dal suo, nello stato indiano meridionale di Karnataka, è subito diventato virale. Tanto da venire ripreso anche dai media internazionali. Il suo è diventato il volto della resistenza contro il divieto di indossarenei, l’immagine di questa giovane donna, chea viso aperto un drappello di uomini per difendere la propria fede, è rimbalzata sui siti di mezzo mondo. “Voglio anche dire a tutte le ragazze là fuori: difendete i vostri diritti, non abbiate mai paura”. ? Le ‘gesta’ della 19enne arrivano nel bel mezzo di un mese turbolento per lo Stato, dove moltigestiti dal governo sono diventati veri ‘campi di battaglia ...