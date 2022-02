“Un vero incubo”. Paura per l’infettivologo Matteo Bassetti: il racconto choc dopo quei terribili fatti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Bassetti, l’appello. Purtroppo non è la prima volta che accade. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova continua a ricevere telefonate anonime e minacce. Ne ha parlato Matteo Bassetti in persona, durante una lunga intervista rilasciata per l’AGI dopo che il suo numero telefonico, reso pubblico un gruppo Telegram, è stato usato decisamente male da alcuni no vax. I fatti. Sarebbero arrivate a 35 le telefonate anonime, a cui si aggiungono anche minacce scritte attraverso numerosi messaggi. Tutto questo in meno di 2 ore. Episodi che porterebbero l’esperto a “denunciare questo episodio“ direttamente in procura: “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram”, dichiara apertamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022), l’appello. Purtroppo non è la prima volta che accade. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova continua a ricevere telefonate anonime e minacce. Ne ha parlatoin persona, durante una lunga intervista rilasciata per l’AGIche il suo numero telefonico, reso pubblico un gruppo Telegram, è stato usato decisamente male da alcuni no vax. I. Sarebbero arrivate a 35 le telefonate anonime, a cui si aggiungono anche minacce scritte attraverso numerosi messaggi. Tutto questo in meno di 2 ore. Episodi che porterebbero l’esperto a “denunciare questo episodio“ direttamente in procura: “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram”, dichiara apertamente ...

