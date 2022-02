Un posto al sole: San Valentino amaro per Roberto e Nunzia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Roberto e Nunzio sono in enorme difficoltà Roberto dice addio a marinaUn nova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che a Palazzo Palladini si festeggia San Valentino. Samuel è troppo felice, è convinto di aver conquistato Speranza. Peccato però che non tutto andrà come da lui previsto. Rossella intanto, deve affrontare nuovi problemi con Riccardo, mentre tra Chiara e Nunzio è sempre più complicato, nonostante tra i due ci sia un forte sentimento. Roberto infine è deluso per la partenza di Marina e sfoga la sua rabbia su Lara. Anticipazioni un posto al sole: è crisi a palazzo Palladini Le anticipazioni di Un ... Leggi su formatonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le anticipazioni di Unalci svelano chee Nunzio sono in enorme difficoltàdice addio a marinaUn nova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che a Palazzo Palladini si festeggia San. Samuel è troppo felice, è convinto di aver conquistato Speranza. Peccato però che non tutto andrà come da lui previsto. Rossella intanto, deve affrontare nuovi problemi con Riccardo, mentre tra Chiara e Nunzio è sempre più complicato, nonostante tra i due ci sia un forte sentimento.infine è deluso per la partenza di Marina e sfoga la sua rabbia su Lara. Anticipazioni unal: è crisi a palazzo Palladini Le anticipazioni di Un ...

