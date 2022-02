Ultime Notizie Serie A: parla Gravina, il mercato dell’Inter (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Inter Scamacca, incontro Marotta Carnevali – I nerazzurri non mollano l’attaccante neroverde. La notizia Ore 9.15 – Gravina: «Assemblea? Spero nella fumata bianca. – Le parole del presidente della FIGC sulla situazione del calcio italiano. Le parole Ore 8.40 – Zaccagni convince Sarri e Mancini lo studia come vice Insigne– Le prestazione dell’esterno della Lazio stanno convincendo anche il Ct. La notizia Ore 8.20 – Atalanta Juve, la zampata di Danilo sliding doors della Champions League – Il pareggio del Gewiss Stadium ha confermato le gerarchie per la corsa al quarto posto. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Inter Scamacca, incontro Marotta Carnevali – I nerazzurri non mollano l’attaccante neroverde. La notizia Ore 9.15 –: «Assemblea? Spero nella fumata bianca. – Le parole del presidente della FIGC sulla situazione del calcio italiano. Le parole Ore 8.40 – Zaccagni convince Sarri e Mancini lo studia come vice Insigne– Le prestazione dell’esterno della Lazio stanno convincendo anche il Ct. La notizia Ore 8.20 – Atalanta Juve, la zampata di Danilo sliding doors della Champions League – Il pareggio del Gewiss Stadium ha confermato le gerarchie per la corsa al quarto posto. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

