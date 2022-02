Ufficiale, riapertura degli stadi al 75% dal 1° marzo: quanti spettatori potranno entrare al Maradona? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arriva l’annuncio tanto atteso dai tifosi e appassionati di calcio. L’obiettivo del Governo è quello di portare la capienza al 100% entro fine marzo, ma per ora la capienza sarà portata al 75%. A confermarlo è il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, che al GR Parlamento ha annunciato: “Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%“. stadio Maradona Napoli stadi riaperti al 75%, quanti spettatori saranno ammessi al Maradona di Napoli? La notizia ha una certa rilevanza anche per il Napoli, in vista del big match di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Arriva l’annuncio tanto atteso dai tifosi e appassionati di calcio. L’obiettivo del Governo è quello di portare la capienza al 100% entro fine, ma per ora la capienza sarà portata al 75%. A confermarlo è il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, che al GR Parlamento ha annunciato: “Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere glipieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1°si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%“.Napoliriaperti al 75%,saranno ammessi aldi Napoli? La notizia ha una certa rilevanza anche per il Napoli, in vista del big match di ...

