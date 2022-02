Ue | Moretti Pd | ' ' Cancer plan' strategico | dieta mediterranea il pilastro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Nei prossimi due giorni il parlamento europeo sarà impegnato nelle votazioni sul “”, il primo pianoper la lotta al cancro. Si tratta di un progetto europeo di condivisione di indicazioni, che non ha valore legislativo ma che individua linee guida indispensabili per il contrasto ai tumori, anche considerato il peggioramento dovuto alla pandemia, che ha provocato un rallentamento nelle cure e nella prevenzione". Lo dice l'europarlamentare del Pd Alessandra. "Grazie al Pd in Europa si è riusciti ad inserire e riconoscere laqualeper una corretta e sana alimentazione, bicchiere di vino a tavola compreso -prosegue-. Le polemiche strumentali portate avanti dalle ...