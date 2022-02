Ucraina | Scholz vede Zelensky | “Per Mosca conseguenze pesanti se invadono” Domani va da Putin Di Maio prepara la trasferta a Kiev

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo settimane di bilaterali falliti, scambi di accuse e minacce e nessun passo avanti sul fronte diplomatico, oggi tocca al cancelliere tedesco, Olaf, cercare di sbloccare l’ingarbugliata crisiper cercare di evitare un’escalation militare che avrebbe dure ripercussioni su tutte le parti in gioco. Oggi incontra ail presidente Volodymyr, mentresi terrà l’incontro più atteso, quello acon il presidente Vladimir: un bilaterale di estrema importanza visto che si tratta di due Paesi schierati su fronti opposti ma che mantengono stretti rapporti commerciali ed economici e che condividono il progetto del gasdotto Nord Stream 2, il cui stop è stato usato dal blocco atlantista come possibile ritorsione in caso di invasione ...

Advertising

fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - GiusPecoraro : RT @Agenzia_Ansa: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con l'Ucr… - rtl1025 : ?? Il cancelliere tedesco Olaf #Scholz è arrivato a #Kiev per colloqui sulla crisi #ucraina. Domani il capo del gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Scholz

'Oggi a Kiev e domani a Mosca continuerà i nostri colloqui sulla situazione ancora molto serie al confine dell'', dice ancora, che sottolinea che 'a Kiev per me è importante esprimere ...visita Kiev 14 Febbraio 2022 Crisi- Russia, le relazioni tra Mosca e Washington sono a un "livello bassissimo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino,... Read More Primo Piano Super ...Prima della partenza Scholz ha chiesto alla Russia "segnali immediati di de-escalation" nella crisi con l'Ucraina. "Noi ci aspettiamo da Mosca segnali immediati di de-escalation", ha scritto Scholz in ...Lo afferma Olaf Scholz in un messaggio su Twitter diffuso prima della sua missione a Kiev, dove oggi incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e a Mosca, dove domani vedrà Vladimir Putin.