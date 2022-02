Ucraina - Russia, ultime news: "Kiev disposta a rinunciare alla Nato". Le mosse di Scholz (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli occhi del mondo sono puntati sull' Ucraina a ridosso del giorno che, secondo l'intelligence degli Stati Uniti, sarebbe stato scelto dalla Russia per passare dalle parole ai fatti. Mentre si ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli occhi del mondo sono puntati sull'a ridosso del giorno che, secondo l'intelligence degli Stati Uniti, sarebbe stato scelto dper passare dalle parole ai fatti. Mentre si ...

Advertising

lauraboldrini : Sostengo l’iniziativa: oltre al lavoro diplomatico è importante promuovere una manifestazione che coinvolga tutte l… - MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - lauraboldrini : Finora vani i ripetuti appelli alla de-escalation della tensione tra #Russia e #Ucraina. I mediatori non demordan… - BMedju : RT @hystrionico1984: AMBASCIATORE UCRAINO IN UK: “UCRAINA POTREBBE RINUNCIARE A INGRESSO NATO PER EVITARE GUERRA” Gli Usa non vogliono la… - StefaniaVaselli : RT @MMaXXprIIme: Politici, TV e giornali italiani parlano di guerra solo per dare un senso all'aumento del gas che arriva dalla Russia pass… -