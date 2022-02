Ucraina, “Putin e la nostalgia dell’Urss”: il documentario di Arte tv sul desiderio della Russia di tornare “grande” – Video (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dalle tensioni crescenti in Ucraina, in questi giorni, fino alle imponenti celebrazioni del 9 di maggio, la festa nazionale che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale, al Parco dei Patrioti, costruito dal ministero della Difesa per esaltare l’Armata Rossa (e la guerra). Nel documentario realizzato da Arte tv – di cui vi proponiamo un estratto, qui il lavoro completo – ci sono le ragioni, politiche e storiche, per le quali Vladimir Putin (e una pArte del popolo russo) guarderebbero con favore a un ritorno al passato, quando l’Urss poteva contare su 16 repubbliche e 290 milioni di abitanti. Video Arte Tv L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dalle tensioni crescenti in, in questi giorni, fino alle imponenti celebrazioni del 9 di maggio, la festa nazionale che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale, al Parco dei Patrioti, costruito dal ministeroDifesa per esaltare l’Armata Rossa (e la guerra). Nelrealizzato datv – di cui vi proponiamo un estratto, qui il lavoro completo – ci sono le ragioni, politiche e storiche, per le quali Vladimir(e una pdel popolo russo) guarderebbero con favore a un ritorno al passato, quando l’Urss poteva contare su 16 repubbliche e 290 milioni di abitanti.Tv L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

