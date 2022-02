Ucraina | Politi Nato Foundation | “Invasione? Putin preme per avere fascia di sicurezza”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un’imminente dell’? Per ora non c’è un solo elemento al di là delle dichiarazioni pubbliche”. Intervistato dall’Adnkronos, il direttore dellaDefense College, Alessandro, vede nell’ammassamento di truppe attorno all’soprattutto un elemento di pressione da parte del leader russo Vladimir“per ottenere il suo obiettivo dichiarato, anche nelle due bozze di accordo con gli Usa e la, diunadisul fronte occidentale e sud occidentale della Russia senza paesi membri della, parliamo di Bielorussia,e anche Georgia”. Le cifre dell’accerchiamento militare ...

Advertising

CCKKI : Sta cambiando qualcosa? #Ucraina????, l'analista Alessandro #Politi, direttore #NATO Defense College Foundation: 'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Politi

Yahoo Finanza

... "Voglio essere molto chiaro: se la Russia invade l'in un modo o nell'altro, il Nord Stream ...pubblicato su Strategic Culture il 28 gennaio 2022 Traduzione in italiano a cura di Elvia...... ha spiegato che la Russia "può dimostrare che non ha intenzione di invadere l'riportando i ... Ma è pensabile che possa accadere una escalation militare? Ne parliamo con Alessandro, ...Questo è il suo scopo primario”. Lo spiega a LaPresse il professor Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation. “A Putin non conviene effettuare un’azione di forza militare ...(Adnkronos) - "Un'invasione imminente dell'Ucraina? Per ora non c'è un solo elemento al di là delle dichiarazioni pubbliche". Intervistato dall'Adnkronos, il direttore della Nato Defense College ...