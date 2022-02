Ucraina, patria e fucile, il ritorno dei veterani del Donbass (Di lunedì 14 febbraio 2022) Andrii ha un locale a Dnipro, un pub ristorante, aperto poco prima della pandemia. Si chiama ?First Wave?, la prima ondata, e come altri luoghi, dopo sette anni di guerra, ha un richiamo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Andrii ha un locale a Dnipro, un pub ristorante, aperto poco prima della pandemia. Si chiama ?First Wave?, la prima ondata, e come altri luoghi, dopo sette anni di guerra, ha un richiamo...

Advertising

Piu_Europa : E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsias… - Tg3web : 'Se dovesse scoppiare un conflitto, l'Ucraina diventerebbe il teatro di riferimento per migliaia di mercenari di es… - PanCapo64 : RT @Piu_Europa: E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsiasi focola… - albertomarazzi : RT @ultimenotizie: In #Ucraina vivono duemila italiani, la maggior parte dei quali nella capitale Kiev. La Farnesina invita tutti i connazi… - SalernoRadicali : RT @Piu_Europa: E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsiasi focola… -