Ucraina, non solo gas: così le tensioni con la Russia rischiano di innescare rincari per grano e mais (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’incombente minaccia di un conflitto in Ucraina sta avendo conseguenze anche sul prezzo dei cereali. L’Ucraina è una delle prime esportatrici verso l’Europa e un eventuale conflitto potrebbe avere ripercussioni sulle coltivazioni e sull’operatività delle infrastrutture, compresi i porti commerciali del Mar Nero. I rincari di grano e mais hanno già raggiunto, rispettivamente, il +4,5% e il +5% nell’ultima settimana, e i prodotti alimentari non erano così cari da dieci anni a questa parte. Il “granaio d’Europa” è il quarto Paese per forniture di prodotti alimentari all’Unione europea. Ogni anno, i paesi dell’Ue, riporta Politico, acquistano dall’Ucraina circa un quarto della sua produzione di cereali e olio vegetale, e circa il 50% di quella di mais. ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’incombente minaccia di un conflitto insta avendo conseguenze anche sul prezzo dei cereali. L’è una delle prime esportatrici verso l’Europa e un eventuale conflitto potrebbe avere ripercussioni sulle coltivazioni e sull’operatività delle infrastrutture, compresi i porti commerciali del Mar Nero. Idihanno già raggiunto, rispettivamente, il +4,5% e il +5% nell’ultima settimana, e i prodotti alimentari non eranocari da dieci anni a questa parte. Il “granaio d’Europa” è il quarto Paese per forniture di prodotti alimentari all’Unione europea. Ogni anno, i paesi dell’Ue, riporta Politico, acquistano dall’circa un quarto della sua produzione di cereali e olio vegetale, e circa il 50% di quella di. ...

Advertising

EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - Piu_Europa : E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsias… - fattoquotidiano : Ucraina, le storie degli italiani che non vogliono rientrare: “Siamo di fronte a una psicosi politica. Ristoranti e… - FrancoRomanini1 : Sono serviti vent'anni di inutile e perniciosa invasione dell'Afghanistan solo per scoprire il corretto accento sul… - UfficialeY : RT @repubblica: Crisi ucraina, il cancelliere tedesco Scholz in conferenza stampa: 'L'ingresso di Kiev nella Nato non e' in agenda' https:/… -